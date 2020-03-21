» لصوص ورق المرحاض في قبضة الشرطة البريطانية

21 مارس 2020 - 10:30 م

في حادثة نادرة، تمكنت الشرطة البريطانية السبت، من القبض على 3 لصوص سرقوا كميات من لفافات ورق المرحاض، في مدينة إسكس شرقي العاصمة لندن.



ويأتي ورق المرحاض بين أكثر المنتجات مبيعا هذه الفترة في البلاد، مع انتشار الذعر بين البريطانيين من فيروس كورونا.

وقالت شرطة إسكس، عبر حسابها على "تويتر"، إن عناصرها تتبعت شاحنة صغيرة، وضبطت فيها مسروقات من تلك اللفافات.

وأضافت: "رجال الشرطة يشعرون برضى كبير لدى إلقائهم القبض على اللصوص، غير أننا لم نتوقع أبدا العثور على هذه البضائع المسروقة (ورق المرحاض) في صندوق الشاحنة".

كما نشرت الشرطة صور المسروقات، مؤكدة القبض على 3 أشخاص.

يشار إلى أن ورق المرحاض، من بين المنتجات التي فقدت في معظم رفوف المتاجر البريطانية، بسبب الذعر الناجم عن انتشار كورونا.

وسجلت بريطانيا 4176 إصابة بالفيروس، و178 وفاة، حتى مساء السبت، بحسب جامعة جونز هوبكينز الأمريكية.

وحتى مساء السبت، أصاب كورونا نحو 300 ألف حول العالم، توفي منهم قرابة 13 ألفا، أغلبهم في إيطاليا والصين وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.