  • السبت 21 مارس 2020
  • بتوقيت مصر10:57 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

العلاقة الحميمة في زمن كورونا.. وصايا وتحذيرات

أرشيفية

شديد البرودة وشوائب.. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الغد

وزيرة الصحة

«الصحة»: 294 حالة إصابة بكورونا ووفاة 10 وشفاء حالتين

صورة

تصريحات إثيوبية مفاجئة عن سد النهضة

الأوقاف تمنع صلاة الجنازة بالمساجد

بعد إغلاقها أمام المصلين.. الأوقاف تمنع صلاة الجنازة بالمساجد

ترامب

"كورونا" تحاصر "ترامب".. 3 آلاف إصابة في ولاية واحدة

شريف إكرامي

إكرامي يودع جماهير الأهلي برسالة مؤثرة

ارشيفية

إيطاليا تسجل نحو 800 وفاة بسبب "كورونا"

تركى ال الشيخ

"تركي آل الشيخ" يتبرع بمبلغ ضخم لمدينة أوروبية

الجامع الأزهر

إيقاف الصلاة وتأجيل الامتحانات.. أهم قرارات الحكومة اليوم

الجزائر.. 3 وفيات جديدة بكورونا ترفع الإجمالي لـ15

عرب وعالم

كورونا في الدول العربية
كورونا في الدول العربية
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

السعودية تسجل 48 إصابة جديدة بكورونا

#

تسجيل 13 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

#

ارتفاع ضحايا كورونا في مصر إلى 285 إصابة بينهم 8 وفيات

#

كورونا.. وفيات العراق ترتفع إلى 17 إثر تسجيل 3 جديدة

سجلت الجزائر، السبت، 3 وفيات جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 15، كما سجلت 44 إصابة ليرتفع العدد إلى 139.
أعلن ذلك لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، التابعة لوزارة الصحة عبر بيان اطلعت "الأناضول" على نسخة منه.
ولم يقدم البيان تفاصيل أخرى بشأن الوفيات والإصابات الجديدة، إلا أنه أشار إلى أن متوسط عمر الوفيات الجديدة بلغ 64 سنة، ويعاني جميعهم من أمراض مزمنة (لم يذكر تفاصيلها).
وحسب اللجنة ذاتها، تماثلت 22 حالة جديدة للشفاء وغادرت المستشفيات ليصل عدد المتعافين من المرض 54.
ولفت البيان الى أن 34 حالة أخرى يشتبه في إصابتها بالفيروس تتواجد تحت المراقبة الطبية في المستشفيات.
وسجلت الجزائر أول إصابة بـ"كورونا" في 25 فبراير/شباط الماضي لإيطالي يعمل في حقل نفطي جنوبي البلاد.
وتسببت زيارة عائلية لمهاجر من فرنسا فيما يشبه بؤرة لوباء كورونا بمحافظة البليدة جنوبي العاصمة الجزائرية، التي سجلت حتى الآن وحدها 79 حالة، حسب وزارة الصحة.
وأعلن الرئيس عبد المجيد تبون عن إجراءات جديدة لمواجهة الفيروس تدخل حيز التنفيذ فجر الأحد.
ومن التدابير الجديدة، وقف المواصلات العامة بجميع أنواعها في المدن وبين المحافظات، وإعفاء 50 بالمائة من موظفي القطاع الحكومي من العمل، وغلق المقاهي والمطاعم.
وباشرت السلطات إجراءات حجر صحي لمدة 14 يوما، على جميع الرعايا العالقين في الخارج الذين يتم إجلاؤهم تباعا عبر رحلات خاصة جوية وبحرية.
وحتى مساء السبت، أصاب كورونا أكثر من 297 ألفا حول العالم، توفي منهم 12 ألفا و775، أغلبهم في إيطاليا والصين وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

كورونا..هل خرجت المؤامرة عن السيطرة؟

د. هشام الحمامي

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» لصوص ورق المرحاض في قبضة الشرطة البريطانية
» كورونا.. 600 طبيب فرنسي يقاضون رئيس وزرائهم
» كورونا.. 6 دول عربية تبدأ إجراءات احترازية جديدة
» وفاة مطرب شهير بشكل مفاجئ
» تزوجها سرًا.. زوجة فنان شهير تفضحه:« أعمل خادمة في البيوت»
» الجيزة تسجل رابع حالة وفاة بفيروس كورونا والإجمالي لـ 10
» عصام الحضري يوجه رسالة لوالدته في عيد الأم.. ماذا قال؟
» إيطالي ينتحر من أعلى فندق لوفاة عائلته بسبب "كورونا"
» استقرار أسعار الدولار اليوم السبت
» فرنسا تعلن وفاة 112 شخصًا بسبب كورونا
» "ديبالا" يعلن إصابته بـ"كورونا"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:37 ص

  • فجر

    04:39

  • شروق

    06:02

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:12

  • عشاء

    19:42

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة