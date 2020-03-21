حريق هائل في بلاتوه تصوير فنان شهير.. وهذه حالته

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حريق

رمضان

يوسف الشريف

النهاية

نشب حريق هائل أثناء تصوير أحداث مسلسل "النهاية" للفنان يوسف الشريف، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2020، وقد التهمت النيران بلاتوه العمل.

وأكد مصدر مقرب، أن الفنان يوسف الشريف في حالة صحية جيدة، حيث إنه لم يكن متواجدا داخل اللوكيشن أثناء الحريق كما أن جميع العاملين، استطاعوا النجاة من هذا الحادث المروع، دون خسائر في الأرواح، بحسب صدى البلد .

مسلسل "النهاية" بطولة الفنان يوسف الشريف، وعمرو عبد الجليل وسهر الصايغ وناهد السباعي وغيرهم من النجوم وإخراج ياسر سامي، وفكرة يوسف الشريف، وتأليف عمرو سمير عاطف وإنتاج سينرجي.

يذكر أن الفنان يوسف الشريف، قدم العديد من الأعمال الدرامية الناجحة كان من بينها "لعبة إبليس"، و"القيصر"، و"رقم مجهول"، و"اسم مؤقت"، وغيرها من الأعمال.


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