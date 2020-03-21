بـ 70% إيطاليا تتفوق على الصين فى وفيات كورونا

21 مارس 2020 - 01:07 م

أعلنت الطبيبة ديبورا بيركس، المسئولة عن مكافحة الفيروسات التاجية بالبيت الأبيض، أن معدل الوفيات من الرجال في إيطاليا ضعف معدل الوفيات من النساء، وأعربت عن قلقها تجاه هذا الأمر.

ونشرت صحيفة "ايه بي سي نيوز"، أنه وفقا لوكالة الأبحاث الصحية العامة في إيطاليا، فإن 60% من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد و70% من الوفيات من الرجال، حتى الآن، بينما النساء 30% فقط.

وفي الصين، البلد الرئيسي الذي انتشر منه الوباء، كانت معدلات الوفاة من الرجال أكثر من النساء، على الرغم من أن النسب كانت أقل مقارنة بإيطاليا، ووفقا للأرقام الأخيرة التي أصدرها المركز الصيني لمكافحة الأمراض، فإن 64% من الوفيات في الصين كانت من الرجال.

وصرحت أستاذة في علم الأحياء الدقيقة الجزيئية والمناعة في جامعة جونز هوبكنز، بأنه إلى الآن من غير المعروف لماذا تزداد معدلات الإصابة والوفيات عند الرجال أكثر من النساء، ولكن هذه الملاحظة أكيدة عبر دولتين بمعايير ثقافية واجتماعية مختلفة، وهما إيطاليا والصين.

وقالت إن الحل المتاح في الوقت الحالي هو اتخاذ الرجال جميع التدابير الصحية لتجنب التقاط العدوى، مثل الغسل المستمر لليدين والانعزال الاجتماعي.