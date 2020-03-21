الجندي: من يمكث في بيته بسبب كورونا فهو شهيد

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الجندى

ام بى سى مصر

كورونا

اديب

أكد الشيخ، خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ضرورة المتطلبات التي يجب أن يحظى بها المؤمن، حتى ولو كان خلف الرسول، لافتًا إلى أن أكبر هزيمة كانت في غزوة أحد لأنهم لم يأخذوا حذرهم.

 وخاطب "الجندي" خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، المواطنين، قائلا: "لا تكن سببًا لهزيمة بلدك أمام الفيروس" معقبا: "من يمكث في بيته في زمن الكورونا فهو شهيد".

وقرأ عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الحديث النبوي: "فليسَ مِن عَبْدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ، فَيَمْكُثُ في بَلَدِهِ صَابِرًا، يَعْلَمُ أنَّه لَنْ يُصِيبَهُ إلَّا ما كَتَبَ اللَّهُ له، إلَّا كانَ له مِثْلُ أجْرِ الشَّهِيدِ"، مشيرًا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتجنب الخروج للمساجد بسبب المطر والطين، وأمر الرسول المؤذن بالمناداة بالصلاة في رحالكم.

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