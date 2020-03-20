» الصحة الفلسطينية تزف خبرا سار بشأن "كورونا"

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وكالات - الدويني فولى

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فلسطين

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رام الله

كورونا

شفاء

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة، شفاء 17 مصابا بفيروس كورونا المستجد، وهم من بين الحالات الأولى التي جرى تشخيصها بالمرض، في الضفة الغربية.

وقالت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي في رام الله: ”أهنئ أحبتنا المرضى وذويهم وعموم أبناء شعبنا؛ بشفاء 17 مصابا بفيروس كورونا، الذين كانوا في العزل في فندق أنجل في بيت لحم.

وأضافت، أنه جرى التأكد من خلو 19 شخصا من المخالطين للمصابين، كان يشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، وكانوا في الحجر الصحي أيضا.

وذكرت أن الوزارة رصدت حالة إصابة جديدة، اليوم الجمعة، في بلدة سلفيت بالضفة الغربية، لشخص عائد من باكستان، ليصل عدد الحالات إجمالا إلى 31 شخصا.


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