  • الأربعاء 18 مارس 2020
  • بتوقيت مصر10:36 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
شريهان: يا مغيث أغثنا.. ظلمنا أنفسنا

شريهان تتضرع إلى الله: يا مغيث أغثنا.. ظلمنا أنفسنا

حسن فؤاد

حسن فؤاد.. مطرب «أرابيسك» الذي ترك الغناء من أجل القرآن

جمال شعبان

جمال شعبان: "علاج كورونا متوفر.. متقلقوش"

كورونا

مفاجأة/ هل يقتل الحر فيروس كورونا؟.. علماء يجيبون

الطيب

شيخ الأزهر: ما يفعله الأطباء في مواجهة كورونا سيكتبه التاريخ

مرتضى منصور

فيديو مفاجئ لـ«مرتضى منصور»: «الدولة هتلطم»

والد قتيل فيلا نانسي عجرم

تطور مفاجئ..والد قتيل فيلا نانسي عجرم يصدم الجميع (فيديو)

الدولار

أسعار الدولار اليوم الأربعاء أمام الجنيه

محمد صلاح

«صلاح» يتبرع بـ20 مليون جنيه لمكافحة كورونا

الجيش الأردني

إغلاق أول عاصمة عربية بسبب كورونا

ارتفاع إصابات كورونا في بريطانيا إلى 2626 حالة

آخر الأخبار

فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

تركيا تُعلن أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا

#

إغلاق نوادي الجنس في هولندا بسبب كورونا

#

إيطاليا.. 349 وفاة جديدة بكورونا يرفع العدد إلى 2158

#

ارتفاع إصابات "كورونا" في مصر إلى 150 حالة

ايطاليا

السلطات البريطانية

اصابات كورونا

أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الأربعاء، ارتفاع أعداد الوفيات إلى 104 حالات بسبب فيروس كورونا في البلاد كما ارتفع عدد الإصابة إلى 2626 حالة.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت ارتفاعا ضخما في عدد وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الأخيرة

وقالت الولايات المتحدة إنها سجلت 84 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بـ فيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وكانت وسائل الإعلام الأمريكية أوردت أمس أن أكثر من 100 شخص توفوا في جميع أنحاء الولايات المتحدة إثر الإصابة بـ فيروس كورونا الجديد.

وقالت قناة "سي إن بي سي" الأمريكية إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بـ فيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز حاجز الـ 5000 شخص امس الثلاثاء، بزيادة 5 أضعاف خلال 7 أيام، مع تكثيف الولايات المتحدة لعمليات الاختبار للكشف عن إصابات كورونا وتدابير الحد من انتشاره.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

نظام عالمي جديد يتشكل بكورونا

فراج إسماعيل

كورونا..هل خرجت المؤامرة عن السيطرة؟

د. هشام الحمامي

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» تحذير طبي: «كورونا» يهدد عمليات التلقيح الصناعي
» الصحة: تسجيل 14 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يصل 210
» الصحة العالمية: إجراءات مصر الوقائية تقلل انتشار فيروس كورونا
» السعودية تعلن إصابة 67 حالة جديدة بـ«كورونا»
» ارتفاع إصابات كورونا في بريطانيا إلى 2626 حالة
» صور.. تفاصيل وفاة مدرب «أتليتكو» بسبب فيروس كورونا
» إيطاليا.. وفاة نحو 500 شخص في يوم واحد
» الذهب يرتفع 9 جنيهات اليوم الأربعاء
» الداخلية تعلق استخراج وتجديد الرخص بسبب كورونا
» فيديو لمنفذ هجوم مانشستر الانتحاري قبل تفجير نفسه
» هؤلاء اللاعبون تبرعوا لمتضرري كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:41 ص

  • فجر

    04:43

  • شروق

    06:06

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:10

  • عشاء

    19:40

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة