"المترو" يتخذ قرارات عاجلة بشأن كورونا

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أحمد الهادي

أكد أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، أنه تم تشكيل مجموعات عمل بمحطات الخطوط الثلاثة وورش الصيانة لتطهير وتعقيم القطارات وتطهير المحطات والسلالم وماكينات التذاكر على مدارات اليوم أثناء التشغيل وبعد انتهاء التشغيل يتم غسل المحطات بالكامل.

وأضاف"عبد الهادي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الأربعاء، أنه تم التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات، وشرطة مترو الأنفاق لعدم التجمعات بأي محطة مترو، وعدم انتظار الركاب على أرصفة المحطات، كما تم التنسيق مع غرفة التحكم المركزي بتجهيز قطارات إضافية للدفع بها وقت الزحام ببعض المحطات لامتصاص الزحام بها.

وتابع: "التنسيق مع وزارة الصحة لوضع ملصقات توعية بجميع القطارات والمحطات بالخطوط الثلاثة للتوعية بأعراض فيروس كورونا والوقاية منه، مع التوعية باستخدام الإذاعة الداخلية للمحطات، مناشدًا المواطنين التواصل على الخط الساخن 16048 لتقديم أي شكاوى أو بلاغات خاصة بمحطات المترو، او تقديم شكوى على الواتس آب 01221116048 على مدار 24 ساعة لتقديم أي بلاغ أو شكوى في رسالة مكتوبة أو مصورة للتعامل معها.

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