  • الأربعاء 18 مارس 2020
  • بتوقيت مصر12:48 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
دراسة تكشف مفاجأة عن علاقة فصيلة الدم بالإصابة بكورونا

دراسة تكشف مفاجأة عن علاقة فصيلة الدم بالإصابة بكورونا

الدكتور خالد عبد الغفار

التعليم تحسم مصير وموعد الامتحانات بالجامعات

عالمة أمريكية من أصول مصرية

بلاغ للنائب العام ضد إعلامية شهيرة بسبب كورونا

فيروس كورونا

وفاة أول مصري مصاب بفيروس كورونا في إيطاليا

تامر أمين

تامر أمين: الكحول سره باتع على فيروس كورونا

تعقيم الخمور من فيروس كورونا بدولة عربية

تعقيم الخمور من فيروس كورونا بدولة عربية

فيروس كورونا

مصابو كورونا في إسرائيل وصلوا هذا الرقم

صورة من الفيديو

هروب مسئول قطري من الأستوديو بعد عطس المذيع

مبروك عطية

داعية: شكر ولي الأمر والحكومة واجب ديني

لعن خامنئي أمام مشهد الرضا

بالفيديو.. لعن خامنئي أمام مشهد الرضا

الإمارات.. حبس سيدة بتهمة التسبب في وفاة أبنائها السبعة

عرب وعالم

الإمارات
الإمارات
Advertisements

وكالات - الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. حريق ضخم بناقلة نفط في الإمارات

#

مفاجآت في وفاة والد إيهاب توفيق في حريق فيلته

#

تجديد حبس إسراء عبدالفتاح 15 يوم

#

مفاجأة.. مباحثات بين "بن زايد" ومسئول تركي رفيع

الامارات

وفاة

حبس

أبناء

سلمة الصريري


قضت محكمة استئناف الفجيرة في دولة الإمارات، بسجن سليمة الصريدي مدة 6 أشهر، وإلزامها الدية الشرعية 1,4 مليون درهم (ما يقارب 383,500 دولار) عن أبنائها السبعة الذين قضوا بحريق، بتهمة الإهمال، وذلك بعد أن قضت المحكمة الابتدائية ببراءتها.

وحسب صحيفة ”الإمارات اليوم“، طالبت النيابة العامة بإيقاع أقصى عقوبة على ”الصريدي“، بتهمة الإهمال الذي أدى إلى وفاة أبنائها السبعة قبل نحو عامين.

وأوضحت النيابة في مرافعتها أن ”الأم تركت أبناءها السبعة يصارعون الموت حرقا وخنقا، ونحن اليوم نخاطبكم باسم والدهم الذي توفي قبلهم، فلقد وقع الحادث الفاجع نتيجة تهاون الأم بأرواح أولادها، ونتيجة إخلالها بما تفرضه عليها واجبات الأمومة“.

وتابعت: ”إننا نرى أن الأم من فئة الذين طاشت أحلامهم، ولا يرون في النور إلا ظلاما، حينما تركت أبناءها في الساعة 10 مساء، لا هي راعتهم، ولا تركت أمر رعايتهم لغيرها، ما تسبب في وفاتهم بسبب الإهمال“.

وتعود أحداث القضية إلى يناير 2018 حين اندلع حريق في منزل بمنطقة رول ضدنا بالفجيرة، أسفر عن وفاة 7 أطفال (4 بنات بينهم توأم و3 أولاد) أعمارهم بين 5 و15 عاما، اختناقا بالدخان الناجم عن الحريق.

وحازت الحادثة المأساوية آنذاك على اهتمام الإماراتيين، الذين أبدوا تعاطفا كبيرا مع الأم المكلومة التي فقدت أطفالها، بعد أن فقدت والدهم قبل خمس سنوات، إثر مرض ألمّ به.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

نظام عالمي جديد يتشكل بكورونا

فراج إسماعيل

كورونا..هل خرجت المؤامرة عن السيطرة؟

د. هشام الحمامي

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» وزيرة الصحة توجه دعوة مهمة بشأن يوم الجمعة المقبل
» دينا الشربيني تحتفل بعيد ميلادها بـ الكمامة وتثير ضجة
» "الفيشاوي العظيم".. ندى الكامل تثير الجدل بهذه الصورة
» الكويت.. تسجيل 12 إصابة جديدة بـ“كورونا“
» رئيس مياه الشرب: الإقدام على هذا الأمر سيكلفنا الكثير
» بعد زواجهما سرًا..فارق العمر بين ياسمين عبد العزيز وشقيقها والعوضي
» يسرا: هنعدي كورونا بالإيمان.. والمكتوب حنشوفه حنشوفه
» مصرع مدرس أسفل عجلات قطار بسوهاج
» الإمارات.. حبس سيدة بتهمة التسبب في وفاة أبنائها السبعة
» بعد يومين.. رضيعة على قيد الحياة مع جثة أمها المقتولة
» عن ياسمين صبري وأبو هشيمة..فنانة شهيرة: "مفيش واحدة ترفضه"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:34 م

  • فجر

    04:43

  • شروق

    06:06

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:10

  • عشاء

    19:40

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة