داعية: شكر ولي الأمر والحكومة واجب ديني

18 مارس 2020 - 10:26 ص

وافق الدكتور مبروك عطية، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، على قرار بعض الدول بتعليق صلوات الجماعة في المساجد بسبب فيروس كورونا، قائلا: "كل شعائر الدين تتوقف من أجل الحفاظ على حياة الإنسان".



وأضاف"عطية"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي شريف عامر ، قائلا: "إذا تم اتخاذ قرار بغلق المقاهي أو إيقاف صلوات الجماعة في المسجد بسبب الحذر من انتشار العدوى، يعد الالتزام بالقرار واجبا دينيا.



وتابع: "واجب ديني أن نشكر ربنا أن لنا ولي أمر أو حكومة تتخذ مثل هذه القرارات لحماية الأرواح ولم تتركنا".

