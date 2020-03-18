» وضع أقرب سيدة لـ"ترامب" في الحجر الصحي بسبب كورونا

18 مارس 2020 - 08:39 ص

مازالت الأنباء المتواترة عن إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفايروس كورونا تتطور بشكل أو بآخر.



وأعلنت ستيفاني غراشام - المستشارة المقربة للرئيس الأمريكي و زوجته - عزل نفسها لمدة 14 يوما بعد مخالطتها شخصا مصاب بفايروس كورونا .



ولم توضح مستشارة ترامب ما إذا كانت قد خالطت الرئيس الأمريكي وزوجته في هذه الآونة أم لا؟



وكان ترامب قد تناول العشاء مع وفد برازيلي ثبت إصابة بعضهم بكورونا.



وأجرى ترامب تحليلا وأثبت العينات عدم إصابته بفايروس كورونا.