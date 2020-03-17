» ترمب يدعو مواطنيه للعمل من المنازل لمواجهة كورونا

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ترمب

مواجهة كورونا

العمل من المنازل

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، توسيع خدمات الرعاية الطبية في البلاد عن بعد لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مطالبًا الأميركيين بالعمل من المنازل.

وأضاف الرئيس الأمريكي، في مؤتمر صحفي له من واشنطن، أنه يجب تقليص التنقل والتجمعات وتجنب السفر، لافتا إلى أن 13مطارا شهدوا عمليات فحص من المرض.

وفي السياق ذاته، أكد ترمب، أن الاقتصاد سيتعافى بسرعة من تداعيات الوباء العالمي، معلنا أن الحكومة ستوفر الدعم الاقتصادي والمالي للشركات الصغيرة.

وأطلق الرئيس الأميركي تصريحا قوياً، قائلا: «لا نريد لشركات الطيران أن تفلس"، في إشارة منه إلى أن قطاع الطيران يمر بوقت صعب».


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