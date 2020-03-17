الطفلة ميلا أصغر عربية متعافية من كورونا

17 مارس 2020 - 01:09 م

ظهرت بوادر الشفاء على 15 من المصابين بفيروس كورونا، في فلسطين، والتي كانت على رأسهم الطفلة ميلا.

وكان الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، قد أعلن أن علامات التعافي بدأت تظهر اليوم على الرضيعة ميلا، أصغر مصابة بفيروس كورونا المستجد في فلسطين.

وأضاف أن بوادر الشفاء ظهرت على 15 من أوائل المصابين بالفيروس في بيت لحم.

وأوضح أن الطفلة ميلا نموذج لمواجهة هذا الفيروس بعد أن كانت من أوائل المصابين بالفيروس، وهي خط الدفاع الأول عن كل المصابين في بيت لحم، بحسب قوله.

يذكر أن الطفلة ميلا كانت قد تعرضت، مطلع الشهر الجاري، عن طريق خالها، الذي خالط فوجا يونانيا، وانتقل له الفيروس، وعلى اثره أصيبت ميلا ودخلت المستشفى.