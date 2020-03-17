"كورونا" هل يصيب المريض مرتين؟

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فيروس كورونا
فيروس كورونا
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متابعات- أمينة عبد العال

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فيروس كورونا

بالتزامن مع الخوف والقلق من فيروس"كورونا" الذي تفشي في العالم ووصفته منظمة الصحة العالمية بـ"الوباء العالمي"، فهناك العديد من التساؤلات خاصة بالفيروس تشغل العقول وتبحث عن إجابة، ومن أهم هذه التساؤلات هل يصيب الفيروس المريض مرة أخرى بعد شفائه خاصة مع تماثل الآلاف للشفاء منه، خاصة بعد إصابة امرأة يابانية مرة أخرى بالفيروس بعد شفائها منه، مما حير العلماء وأثار قلقهم.

ولأنه ما زالت الأبحاث تجري علي الفيروس فالإجابة علي هذا السؤال غير معروفة لكن الخبراء وبناء على معطيات سابقة للتعامل مع الفيروسات فأنه يؤكدون أن إصابة المريض مرة أخري بالفيروس غير محتملة.

وطمأن كبير المستشارين العلميين للحكومة البريطانية السير باتريك فالانس، و كبير المستشارين الطبيين لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وايتي ، الناس مؤكدين أن الذين أصيبوا بالفيروس مرة سيطورون بعض المناعة ومن النادر أن يصابوا مرة أخري به.

ولفت فالانس إلا أن حالة المرأة اليابانية أمر نادر الحدوث مضيفا أن بعض الناس يصابون بالأمراض المعدية مرة أخري.

 


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