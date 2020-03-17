» إيران تسجل أعلى معدل وفيات بـ"كورونا"

17 مارس 2020 - 10:19 ص

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن إجمالي عدد الوفيات نتيجة للإصابة بفيروس"كورونا" وصل إلى 853 حالة وفاة، بعد أن سجلت البلاد أعلى عدد وفيات في يوم واحد، حيث أعلنت عن وفاة 129 شخصا مقارنة بوفاة 11 في اليوم السابق و97 حالة وفاة في يوم السبت.

يذكر أن العاصمة الإيرانية طهران وهي أكثر الأماكن تأثرا بالفيروس سجلت 3774 حالة إصابة فيما حلت محافظة مازندران المركز الثاني لتفشي الفيروس بإجمالي إصابات بلغت 1374 تلتها أصفهان 1301 إصابة بينما سجلت قم 1023 إصابة.