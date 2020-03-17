موسى: مش عايزين نبقي زي إيطاليا وبريطانيا

17 مارس 2020 - 10:17 ص

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن تعليق الدراسة وتخفيف عدد الموظفين في بعض الأماكن جاء للحفاظ على صحة المواطنين، قائلا: "المرتبات كاملة ومفيش تسريح ولا حاجة والدولة بتحافظ علينا من الزحام في المرور والعمل وكل التجمعات".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي"المذاع على فضائية "صدى البلد"، قائلا: "الموضوع وباء عالمي ومينفعش ناخذه باستهتار، ومش عايزين نبقي زي إيطاليا وبريطانيا، ولازم نلتزم لمواجهة الفيروس قبل الانتشار".



وتابع: "والله والله والله ثلاث مرات، الدولة ميهمهاش غير صحة المصريين، اللي يروح الشغل يشتغل بضمير واللي قاعد في البيت يشتغل، المصريين جدعان ويقدروا ينتجوا أكثر عشان البلد في أزمة".

