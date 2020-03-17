منذ 43 عاما.. أسرة عبد الحليم حافظ تعلن هذا الخبر الصادم

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لأول مرة منذ رحيل العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ تعتذر أسرة الفنان عن إقامة الاحتفال بذكرى رحيله المزمع إجراؤها في 30 من مارس الجاري.

وكان المطرب محمد شبانة، نجل شقيق الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، قد اعتذر لكل محبي العندليب الأسمر،  بعدما تقرر للمرة الأولى تأجيل إحياء الذكرى الـ43 لرحيله ، في منزله كالعادة، بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وأضاف شبانة في تصريحات صحفية أن قرار تأجيل إحياء الذكرى الثالثة والأربعين لرحيل العندليب الأسمر يعد سابقة تحدث لأول مرة منذ رحيله عام 1977.

وأوضح أن هذا  بسبب ظرف استثنائي ، حيث نعتذر كأسرة العندليب عن إقامة ذكرى العندليب في موعدها حرصا على وطننا وشعبنا الغالي وتؤجل لحين انتهاء الأزمة.

ومن المعروف أن أسرة العندليب تعتاد طوال السنوات الماضية التوجه في ذكر رحيله إلى مقبرته بالبساتين لقراءة الفاتحة وتوزيع الصدقات على روحه للمساكين بصحبة عدد كبير من محبيه، ثم العودة إلى منزله بالزمالك بناء على وصيته.


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