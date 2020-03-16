الدولار يرتفع أمام الجنيه اليوم الاثنين

16 مارس 2020 - 07:45 م

صعدت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه في عدد من البنوك في ختام التعاملات اليوم الاثنين.

وارتفع سعر العملة الأمريكية 3 قروش في بنك البركة إلى 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

كما صعد قرشا واحدا في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيها للبيع.

وفي بنك الإسكندرية ارتفع سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا مسجلًا 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

جاء هذا في القوت الذي استقر فيه ببنك مصر عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلى استقر عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

وفي البنك العربي الأفريقي ظل ثابتًا عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.