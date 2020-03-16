كويتي يقتل زوجته في الشارع والسبب صادم

16 مارس 2020 - 04:47 م

أقدم مواطن كويتي على ارتكاب جريمة مروعة في حق زوجته، بعد أن استدرجها إلى منطقة فارغة في الشارع، ومن ثم قام بقتلها بضربها على رأسها بعصا حتى فارقت الحياة.

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة الراى، فقد ألقت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت القبض على رجل أقدم على قتل زوجته، ومن ثم تخلص من جثتها بإلقائها في أرض فارغة بمنطقة السالمي بمحافظة الجهراء قبل نحو أسبوع.

ووفق الصحيفة فإن الجاني (وهو كويتي الجنسية) استدرج زوجته إلى منطقة العارضية، ثم ضربها بعصا على رأسها حتى فارقت الحياة، وذلك إثر خلافات بينهما.

وأكد مصدر أمني أن المتهم تخلص من جثة زوجته في ”بر السالمي“ بعد أن قام بلفها بـ“بطانية“.

وتم ضبط الزوج عقب شكوك راودت والدة المجني عليها، والذي أقر في التحقيقات بجريمته، وأرشد عن مكان الجثة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.