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في إسرائيل.. المسئول عن إجراء فحوص"كورونا" مصاب

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متابعات- أمينة عبد العال

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فيروس كورونا

أعلنت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية اليوم أن المسئول عن إجراء فحوص فيروس"كورونا" المستجد بوزارة الصحة من بين الـ18 شخصا المصابين في الوزارة، لافتة إلى أن 80 ألف شخص في إسرائيل قد يضافوا إلي قائمة العاطلين عن العمل بنهاية الأسبوع الجاري.

وأشارت الهيئة في تصريحات نشرته"سبوتنيك" إلي أن حوالي 2500 طبيب وممرض وعدد من العاملين بالقطاع الصحي في إسرائيل يخضعون لحجر صحي بعد ثبوت مخالطتهم لمصابين بـ"كورونا".

وتحاول الصحة الإسرائيلية الضغط علي الحكومة من أجل البدء فورا في تطبيق عزل شبه تام علي كافة مناحي الحياة في إسرائيل للحد من انتشار الوباء، ويخضع حوالي 45 ألف إسرائيلي للحجر الصحي الإجباري من أصل 63 ألف إسرائيلي خضعوا للكشف منذ تفشي الفيروس.

جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفن يوم 11 مارس فيروس"كورونا" وباء عالمي، كما أعلنت مساء أمس تسجيل 11 ألف إصابة جديدة ووفاة 343 شخص خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في جميع أنحاء العالم.


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