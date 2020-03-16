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ظهور غريب لزعيم كوريا الشمالية تزامنا مع"كورونا"

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زعيم كوريا الشمالية "كيم جونج أون"
زعيم كوريا الشمالية "كيم جونج أون"
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متابعات- أمينة عبد العال

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زعيم كوريا الشمالية

فيروس كورونا

"كيم جونج أون"

بالرغم من انتشار أخبار عن أن زعيم كوريا الشمالية "كيم جونج أون" يحتجب في جزيرة خوفا من فيروس "كورونا"، إلا أنه ظهر بصورة مثيرة للجدل بين جنوده، حيث ظهر الجنود أثناء تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية وهم يرتدون أقنعة سوداء إلا أن"كيم" لم يكن يرتدي أي قناع,

وفسر المتابعون الصورة بأن "كيم" أراد أن يقول أنه الوحيد القادر على تحدي الفيروس الذي أثار الرعب في العالم.

جدير بالذكر أن وسائل الإعلام الكورية قالت الثلاثاء الماضي إن "كيم" أشرف شخصيا على تدريبات عسكرية بإطلاق النار بما في ذلك صواريخ باليستية قصير المدي للمرة الثانية خلال أسبوع مشيرة إلى أن الغرض منها هو فحص القدرة الهجومية العسكرية المفاجئة لوحدات المدفعية بعيدة المدي.



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