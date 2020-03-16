السعودية تتخذ عدة قرارات قوية لمواجهة كورونا .. وهذا موقف المصريين

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قررت المملكة العربية السعودية تعليق الحضور إلى مقرات العمل الحكومية لمدة 16 يوما ماعدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية ومركز الأمن الإلكتروني ومنظومة التعليم عن بعد .

وقررت المملكة أيضا إغلاق الأسواق والمجمعات التجارية المغلقة عدا الصيدليات ومحلات السلع التموينية ، كما تقرر إغلاق محلات الحلاقة للرجال ومراكز التجميل للنساء .

وحثت السعودية شركات القطاع الخاص على ضرورة تقليل كثافة العمالة داخل مقراتها وتعزيز العمل عن بعد من خلال الوسائل الإلكترونية.

كما ألزمت جميع الشركات والمؤسسات بتطبيق الحجر المنزلي لمدة 14 يوما من تاريخ القدوم لجميع العمالة الوافدة من خارج المملكة قبل الشروع في مباشرة أعمالهم، وكذلك من تظهر عليهم أعراض تنفسية من العمالة الموجودة خلال الوضع الراهن.

وذكر بيان الحكومة السعودية أن تطبيق هذه القرارات يبدأ اعتبارا من الاثنين 16 مارس 2020.

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