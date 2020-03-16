كورونا.. عزل مخيمات "اللجوء السوري" بالأردن

16 مارس 2020 - 01:00 ص

قررت الداخلية الأردنية، الأحد، عزل مخيمات "اللجوء السوري" بالبلاد؛ في إطار الإجراءات الاحترازية ضد فيروس "كورونا".



جاء ذلك في بيان للوزارة تلقت الأناضول نسخة منه.

ونقل البيان عن مصدر في الداخلية (لم يسمه)، بأن الوزارة "اتخذت منذ فترة بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية جميع الترتيبات والإجراءات اللازمة لتوفير الرعاية الصحية اللازمة للاجئين السوريين داخل المخيمات".

ولفت المصدر إلى أن مديرية شؤون اللاجئين السوريين التابعة للوزارة وبالتعاون والتنسيق مع الحكام الاداريين، قررت منع الزيارات والخروج من المخيمات ومنع الاختلاط.

وأوضح أن القرار يأتي "حرصا على سلامتهم وتفاديا لأية أخطار قد تهدد صحتهم وتماشيا مع أعلى المعايير الصحية المتبعة في هذا الخصوص".

في السياق ذاته، أكد محمد الحواري، المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، "أن المفوضية وتماشياً مع توصيات الحكومة الأردنية وحرصاً على حماية اللاجئين وموظفيها، قررت تعليق المراجعات والمقابلات كافة مع اللاجئين بشكل مؤقت في مراكز التسجيل ومكاتب المفوضية".

جدير بالذكر أنه يوجد في الأردن 3 مخيمات خاصة باللاجئين السوريين، أكبرها مخيم الزعتري الذي يضم أكثر من 70 ألف شخص.

ويوجد في الأردن نحو مليون و390 ألف سوري، قرابة نصفهم مسجلين بصفة "لاجئ" في سجلات مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، في حين أن 750 ألفا منهم يقيمون في البلاد قبل عام 2011، بحكم النسب والمصاهرة والعلاقات التجارية.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن الأردن ارتفاع عدد إصابات إلى 12، عقب تسجيل 6 حالات جديدة.

وفي 11 مارس الجاري، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.