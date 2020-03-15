كورونا.. مسقط تعلق دخول الأجانب وتستثني الخليجيين

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أعنلت سلطنة عُمان، الأحد، وقفها دخول غير المواطنين إلى أراضيها من جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، باستثناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
جاء ذلك ضمن عدة قرارات جديدة للجنة العليا الُعمانية لمكافحة كورونا، نقلتها وكالة الأنباء الرسمية.
وقررت اللجنة كذلك إيقاف إقامة صلاة الجمعة، ومنح القطاعين العام والخاص، إجازة (لم تحدد مدتها)، وإغلاق الحدائق العامة والمتنزهات? ووقف التجمعات الاجتماعية مثل مناسبات الأعراس والعزاء.
كما سيتم "تطبيق الحجر الصحي على جميع القادمين إلى السلطنة من مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية، بما في ذلك العمانيون" حسب ذات المصدر.
وفي وقت سابق، أعلنت مسقط تسجيل إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة إلى 22 حالة.
بدورها، أعلنت الجزائر مساء الأحد تعليقا مؤقتا للرحلات الجوية والبحرية مع فرنسا، التي تعتبر أكبر وجهة للمسافرين في البلاد، في إطار تدابير مواجهة تفشي فيروس كورونا.
وحسب بيان لرئاسة الوزراء الجزائرية، فإن رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، أصدر تعليمات بعد التشاور مع نظيره الفرنسي، إدوارد فيليب، إلى وزير الأشغال العمومية والنقل، بتعليق مؤقت لجميع الرحلات الجوية والبحرية بين الجزائر وفرنسا، ابتداء من الثلاثاء القادم.
وأوضح أن "هذا التعليق الاستثنائي، سيكون مصحوبا بترتيبات لإجلاء المواطنين المسافرين حاليا في الجزائر وفرنسا، حسب الشروط والكيفيات التي ستحدد من قبل شركتي النقل الجوية والبحرية".
وتعد فرنسا أكبر وجهة جوية وبحرية بالنسبة للمسافرين في الجزائر، حيث تسير شركة الخطوط الجوية الجزائرية الحكومية وحدها قرابة 200 رحلة أسبوعية من مختلف المطارات الجزائرية نحو فرنسا.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، رابع حالة وفاة بالفيروس من بين 48 إصابة سجلتها البلاد.
وحتى الأحد، أصاب "كورونا" ما يزيد على 167 ألفا في 156 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر من 6 آلاف، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا. -

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