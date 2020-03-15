السعودية تتخذ قرارا قويا لمواجهة كورونا: منع هذه الأمور

15 مارس 2020 - 07:15 ص

اتخذت المملكة العربية السعودية قرارا جديدا ضمن خطتها لمواجهة فايروس كورونا المستجد .



و أعلنت المملكة عن إيقاف إقامة جميع المناسبات الاجتماعية العامة، في جميع قاعات وصالات الأفراح والاستراحات مؤقتاً، بدء من اليوم الأحد، وإغلاق جميع الأماكن المخصّصة للألعاب والأنشطة الترفيهية في المجمّعات التجارية وخارجها مؤقتاً.

وقالت وزارة الشؤون البلدية والقروية بالمملكة انها أصدرت لجميع الأمانات والبلديات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، قراراً بمتابعة إيقاف جميع المناسبات الاجتماعية العامة، بما يشمل العزاء وإقامة حفلات الزواج ، في جميع قاعات وصالات الأفراح والاستراحات مؤقتاً، وإلزام ملاك هذه المنشآت بالتقيّد بذلك، على أن يبنفذ القرار من اليوم الأحد .