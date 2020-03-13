» فرنسا.. ارتفاع وفيات "كورونا" إلى 79 وإغلاق برج إيفل

13 مارس 2020 - 11:10 م

ارتفع عدد وفيات "كورونا" في فرنسا إلى 79 والمصابين إلى 3 آلاف و661.



أعلن ذلك وزير الصحة أوليفر فريان، الجمعة، في مؤتمر صحفي عقده في باريس.

وأوضح أن حصيلة الضحايا ارتفعت إثر تسجيل 18 وفاة ونحو 800 إصابة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأشار إلى أنه من بين المصابين 154 في العناية المركزة.

وأردف أن الوباء يواصل انتشاره بسرعة في البلاد، داعيا المواطنين الفرنسيين إلى عدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة.