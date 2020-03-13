» أول تعليق من الكويت على ترحيل الوافدين بسبب "كوورنا"

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ترحيل الوافدين

نفت وزيرة كويتية، ما يتم يتداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اعتزام سلطات بلادها ترحيل الوافدين إلى دولهم بسبب فيروس كورونا.

وقالت مريم العقيل وزيرة الشؤون الاجتماعية في الكويت:  "لا صحة لإجراء دراسة لترحيل الوافدين إلى دولهم، هذا غير صحيح جملة وتفصيلا وليس من صلاحيات وزير ".

كما نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم مجددا، اليوم الجمعة، فرض حظر تجول في البلاد، كإجراء احترازي ضد وباء كورونا العالمي .

وقال المزرم "ننفي مجددا ما يتم تداوله عن فرض حظر تجول في البلاد، وقرارات الحكومة تعلن بكل شفافية عبر وسائل الإعلام"، داعيا الى تطبيق تعليمات وإرشادات وزارة الصحة الوقائية بما فيها وقف التجمعات والابتعاد عنها، وفقا لصحيفة "الراي ".


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