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ضحية عملية نصب:"خد مني مليون جنيه وطار"

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الضحية
الضحية
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إيمان هاني

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القاهرة و الناس

جيسي العاصي

بر الأمان

عرضت الإعلامية جيسي العاصي،قصة مأساوية لسيدة تعرضت لنصب من قبل أحد الأشخاص .

وأضافت العاصي خلال برنامج "بر الأمان" الذي يبث على شاشة "القاهرة والناس"، بأن أحد الأشخاص المصريين القاطنين بدبي استطاع النصب على المواطنين وتجميع مبالغ مالية كبيرة منهم بدعوى توظيف الأموال واستثمارها .

 وروت السيدة الضحية قصتها ،قائلة: " أنا أضحك عليا من جانب أحد الأشخاص المصريين الذين يعيشون بدبي، حيث قمت بتجميع ما يقرب من مليون جنيه من جيراني له ،خدهم وطار ".

 و أضافت،:"النصاب أوهمني انه يمتلك شركة مسجلة في مجال الزيوت المعدنية للسيارات، وقمت في البداية بدفع له 400 ألف جنيه، وطلب مني تجميع مبلغ أكبر لتحقيق أكبر كم من الربح، النصاب عملي البحر طحينة ".

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