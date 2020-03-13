» ارتفاع أعداد مصابين"كورونا" بين الإسرائيليين

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إسرائيل

كورونا

فيروس كورونا

درعي

أعلن وزير الداخلية الإسرائيلي "اربيه درعي" في الحكومة المؤقتة عن إجراءات جديدة احترازية لمنع تفشي فيروس"كورونا" ، بالتزامن مع ارتفاع الحالات إلي 126 حالة.

وأشار "درعي" في تصريحات إعلامية لإذاعة الجيش الصهيوني، و نشرتها"صدي البلد" إلي أنه سيتم اتخاذ إجراءات وقائية أكبر مثل تبني نموذج كورا الجنوبية بإخضاع الإسرائيليين لاختبارات عاجلة.

وأضاف أن الوزارة ستنظر في طلبات دخول رعايا أجانب إلي إسرائيل إذا ثبتوا أنهم يستطيعون الخضوع للحجر الصحي في حال اقتضت الضرورة ذلك.


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