» ارتفاع إصابات كورونا في إسرائيل إلى 109

13 مارس 2020 - 12:00 ص

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الخميس، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد، إلى 109، عقب تسجيل 5 إصابات جديدة.



ونقلت وسائل إعلام عبرية، عن وزارة الصحة، من بينها صحيفة "يديعوت أحرنوت"، قولها إنه تم تشخيص 5 إصابات جديدة، ليصل العدد الكلي إلى 12 خلال اليوم.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، عن تعطيل الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية في البلاد.

وأعلن نتنياهو، في مؤتمر صحفي، نشرته قناة "كان" (رسمية) إغلاق مؤسسات التعليم لا سيما الجامعات في البلاد في إطارات الإجراءات الاحترازية لحصر وباء فيروس كورونا.

وفي وقت سابق الأربعاء، أصدرت الصحة الإسرائيلية تعليمات جديدة لمواجهة الفيروس، بينها تقليص العدد المسموح به للتجمعات إلى 100 بدلا من 2000 شخص.

ومساء الأربعاء، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا كـ"جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس وعدم انحصاره في دولة واحدة.

وحتى الخميس، أصاب كورونا قرابة 134 ألفا في 125 دولة وإقليم، توفي منهم نحو 5 آلاف، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.