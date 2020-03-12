فيديو| فنان شهير في موقف مؤثر تحت الأمطار

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في الوقت الذي يلتزم فيه غالبية المصريين، في ظل الطقس غير المستقر الذي تشهد البلاد، هناك من يستثمر هطول الأمطار في التوجه إلى الله بالدعوات، خاصة وأن الدعاء وقت المطر مستجاب.

ومن هؤلاء الفنان الكبير رشوان توفيق الذي ظهر في مقطع فيديو بثته ابنته هبة رشوان وهو يرتدي "الروب" يقف وسط الأمطار، بينما تقف هي داخل المنزل، وأخذ في الابتهال إلى الله بالدعاء بينما أخذت هي تردد وراءه آمين.

يذكر أن رشوان يشتهر بنزعة التدين، وهو يعرف داخل الوسط الفني باسم "الحاج رشوان"، وقد تأثر بوفاة زوجته قبل شهور، نظرًا لارتباطه الشديد بها.

 

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