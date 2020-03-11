«تواضروس»: المحمول من أوثان العصر الحديث

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قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، اليوم الأربعاء، إنه توجد أوثان في العصر الحديث، مضيفًا أن المحمول يعد من أكثر "الأوثان" حاليًا.

وأوضح فى لقائه الأسبوعي: "المحمول صار يتحكم فيك جدًا، وصار الاهتمام بالموبايل أكثر من الإنجيل فأصبح وثنًا وحاليًا هناك مرض مسجل نفسيا اسمه الخوف من فقدان الموبايل".

وكان الأقباط الأرثوذكس قد بدأوا الأسبوع قبل الماضى الصوم الكبير ويمتد لـ 55 يومًا تبدأ دائمًا يوم الاثنين، وتنتهى ليلة السبت المعروف بـ"سبت النور" أو ليلة العيد.


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