» إصابة نائب روحاني بـ"كورونا"

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روحاني

كوورنا

أعلنت السلطات الإيرانية إصابة إسحاق جهانجيري النائب الأول للرئيس حسن روحانى، واثنين من أعضاء الحكومة، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وذكرت وكالة فارس أنه إضافة إلى جهانجيري، فقد أصيب وزير الصناعة والتجارة الإيراني رضا رحماني، ووزير الثقافة والسياحة علي أصغر مونسان.

وكانت إيران قد أعلنت، اليوم الأربعاء، أن عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد وصل إلى 9 آلاف، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 354.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، اليوم الأربعاء، إنه "تم تسجيل 63 حالة وفاة جديدة ليبلغ العدد الكلي 354، بينما تم تسجيل 958 إصابة جديدة ليصل إجمالي الإصابات إلى 9000".

وأضاف أن عدد المتعافين حتى الآن وصل إلى 2959، لافتا إلى أنه يوجد في إيران 30 مختبرا يتولى تحديد الإصابة بفيروس كورونا.


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