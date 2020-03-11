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كاميرا حرارية لحماية "أردوغان" من "كورونا"

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اردوغان
اردوغان
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الطيب حسين

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أردوغان

فيروس كورونا

كورونا فى تركيا

شهد مقر البرلمان التركي اليوم الأربعاء، وجود كاميرا حرارية ترافق الرئيس رجب طيب أردوغان.

وظهر مصور يحمل كاميرا حرارية تفحص الأشخاص الذين يلتقي بهم "أردوغان" للتأكد من عدم إصابتهم بارتفاع درجة الحرارة، الذي قد يكون مرتبطا بفيروس كورونا.

وفحص المصور الصحفيين والسياسيين الذين تجمعوا حول الزعيم التركي لدى وصوله إلى البرلمان، في اليوم الذي تأكدت فيه أول حالة إصابة بفيروسكورونا في تركيا.

وأبلغ أردوغان أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم في وقت لاحق بأن تركيا تتخذ الخطوات الملائمة لحماية كل مواطنيها. وقال "لا يوجد فيروس أقوى من إجراءاتنا"، حسب مانقلته قناة "إن تي في" التركية.

وذكر مسؤول في الرئاسة أن الكاميرا الحرارية يمكن استخدامها في أي ظهور علني لأردوغان في المستقبل للحد من تعرضه للفيروس.

وأبلغ وزير الصحة التركي، فهرتين كوجا، في وقت سابق، عن أول حالة إصابة بعدوى فيروس كورونا في البلاد.

وقال الوزير التركي: "إن المريض هو رجل عاد من أوروبا".

وفي نفس السياق تحدث الرئيس أردوغان، يوم أمس الثلاثاء، أمام الفصيل البرلماني لحزب العدالة والتنمية الحاكم، قائلا إنه تجنب المصافحة بسبب اجراءات سلامة تتعلق بانتشار العدوى.

وامتنع أردوغان، عن المصافحة أثناء تلقيه أوراق اعتماد من سفراء ألبانيا والبرازيل ومولدوفا. وفي يوم الاثنين، أثناء زيارة لبروكسل، لم يصافح الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، بل اكتفى بوضع يده على صدره.


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