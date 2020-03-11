إصابة 238.. «كورونا» يتفشى في قطر بشكل مفاجئ

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أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 238 حالة اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا 2019 (كوفيد-19)، لوافدين من المخالطين للحالات الثلاث التي تم الإعلان عن اصابتهم بالفيروس يوم الأحد الماضي ممن يقيمون بمجمع سكني واحد.

وأوضحت الوزارة- حسب وكالة الأنباء القطرية- أن الحالات الجديدة التي تم تسجيلها هم من الذين كانوا يخضعون للحجر الصحي ضمن الإجراءات الاحترازية منذ اكتشاف اصابة الوافدين الثلاثة، الأمر الذي منع من مخالطتهم لبقية أفراد المجتمع، ليصل بذلك عدد حالات الاصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد الى 262 حالة حتى الآن.

وأفادت وزارة الصحة القطرية، بأنه من المرجّح ارتفاع عدد المصابين بالفيروس وسط المخالطين للمرضى الوافدين الذين تم الاعلان عنهم سابقا، والخاضعين للحجر الصحي.. داعية أفراد المجتمع الى الاطمئنان حيث أن كافة الحالات المعلنة تتمتع بحاله صحية جيدة جدا ويتلقون الرعاية الطبية بمركز الأمراض الانتقالية.


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