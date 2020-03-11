راقصة تكشف المسكوت عنه مع " شاكوش"

11 مارس 2020 - 10:49 ص

كشفت الراقصة سلمى مجدي تفاصيل جديدة عن بداية علاقتها بالمطرب حسن شاكوش.

وبحسب ما صرحت به للمصري اليوم قالت: "تعرفت على حسن شاكوش منذ 3 سنوات في أحد أعياد الميلاد بمحافظة الإسكندرية وتزوجته عرفيا بعد أول تعارف".

وأضافت أن المشاكل بدأت بعد شهرته حيث بدأ التغيير يظهر عليه، وأصبحت له علاقات كثيرة، وبدأ يتعامل كنجم حتى معي.

وتابعت: ضربني ومزّق ورقة الزواج العرفي، متخيلتش إنه يعمل معايا كده، لأني قاطعت أهلي بسبب رفضهم له، واتجوزته من غير رضاهم، بحسب قولها.

وأوضحت أن شاكوش قبل شهرته كان حسن المعاملة معها، وأنه أهداها أغنيته "يا موزة يا فرسة"، ولكنه تغير بعد النجومية، بحسب زعمها.