عاجل.. أرامكو تتلقى توجيها من الحكومة السعودية

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وكالات-الدويني فولي

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شركة أرامكوا

كشفت شركة أرامكو السعودية، عن أنها تلقت توجيهًا من وزارة الطاقة برفع مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة من 12 إلى 13 مليون برميل يوميًّا.

ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، ذكرت الشركة في بيان لها، أن مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة، يحدد من قبل الدولة؛ وفقًا لنظام المواد الهيدروكربونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37)، وتاريخ 2/ 4/ 1439هـ.

وكانت الشركة أعلنت أمس، الثلاثاء، أنها ستقوم بتزويد عملائها بـ12.3 مليون برميل يوميًّا في شهر أبريل، بزيادة 300 ألف برميل يوميًّا عن الطاقة القصوى المستدامة البالغة 12 مليون برميل يوميًّا.

وأوضحت أنه تم الاتفاق مع عملائها على تزويدهم بهذه الكميات اعتبارًا من أول شهر أبريل، متوقعة أثرًا ماليًّا إيجابيًّا على المدى الطويل.

وكانت شركة "أرامكو" السعودية أجرت أمس، الثلاثاء، مراجعتها الشهرية لأسعار الوقود خلال شهر مارس الجاري، حيث شهد سعر البنزين من فئة 95 انخفاضًا عن مثيله في فبراير.

وأعلنت الشركة عن مراجعة أسعار الوقود بالفئات والأسعار التالية:

بنزين 95: 2.05 ريال للتر مقارنة بـ2.11 ريال للتر في فبراير.

بنزين 91: 1.55 ريال للتر، دون تغيير على القيمة في فبراير الماضي.

ديزل: 0.47 ريال للتر.

الكيروسين: 0.64 ريال للتر

غاز البترول المسال: 0.75 ريال للتر.

وبحسب قناة "سي إن إن"، تجري المملكة العربية السعودية ممثلة بشركة أرامكو مراجعة على أسعار الوقود في المملكة بشكل شهري، وذلك لخفض تأثر المستهلك بالتذبذبات التي تحدث في أسعار التصدير.


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