"ترامب" يهاتف "بن سلمان" بعد احتدام الخلاف مع روسيا

10 مارس 2020 - 05:37 م

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتصالًا هاتفيًا، اليوم الثلاثاء، بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لبحث أزمة الطاقة العالمية وموضوعات أخرى.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جود دير، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هاتفيا أمس الإثنين، وبحثا أسواق الطاقة العالمية وموضوعات أخرى.

وأمس علق الرئيس الأمريكي، على هبوط سوق الطاقة العالمية أمس الاثنين.

جاء هذا في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، مشيرًا إلى أن السبب يعود إلى الخلاف بين السعودية وروسيا حول أسعار النفط وما وصفه بـ"الأخبار الكاذبة".

وكتب: "السعودية وروسيا تختلفان حول أسعار وتدفق النفط. هذا الأمر والأخبار الكاذبة سبب هبوط السوق".

ومع ذلك شدد الرئيس الأمريكي، في تغريدة أخرى، على أن "تراجع أسعار البنزين أمر جيد بالنسبة إلى المستهلك".

وارتفعت أسعار النفط نحو 8% الثلاثاء، بعد يوم من أكبر هبوط لها في نحو 30 عاما بسبب تصعيد السعودية، أكبر مصدر للنفط بالعالم، للتوتر في السوق بسبب عزمها زيادة الإنتاج.