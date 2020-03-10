الديهي: إثيوبيا طلعتلنا لسانها

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إثيوبيا

نشات الديهى

عقب الإعلامي نشأت الديهي، علي الأزمة الراهنة بين مصر وإثيوبيا بسبب سد النهضة، قائلا: "إثيوبيا طلعتلنا لسانها وخرجت من المفاوضات"، منوها أن رئيس الوزراء الإثيوبي، قام بزيارة لإقليم بني شلقوم التي يقام بها سد النهضة، الأكبر في أفريقيا وعاشر سد في العالم.

وأضاف"الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "تن"،قائلا :"إثيوبيا تخرج لسانها للشرعية الدولية، وتتحدى الشرعية الدولية بنشر صور حديثة لسد النهضة، وما كان توقعات وإرهاصات بالأمس أصبح اليوم حقيقة".

وتابع: "خروج الإثيوبيين لن يكون على حساب مياه المصريين، ولن يكون خروج إثيوبيا من حالة الصراع الداخلي على حساب الحق المصري، ولن يتم ملء سد النهضة إلا بعد التفاوض مع مصر وموافقتها وفقًا لإعلان المبادئ الموقع عام 2015".

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