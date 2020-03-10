هنسحب من الحصالة..قرار مصري عاجل بشأن سد النهضة

10 مارس 2020 - 09:08 ص

كشف الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، عن اتجاه مصر حال إصرار إثيوبيا علي ملء سد النهضة في يوليو المقبل، قائلا: "هنسحب من بحيرة ناصر، الحصالة بتاعتنا".



وأكد عبد العاطي خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مع الإعلامي عمرو أديب، أن تأثير ملء سد النهضة سيكون مثل سنة جفاف ".



وأوضح وزير الري أن الهدف من بناء السد العالي هو حماية مصر من الجفاف والفيضان لمدة 100 سنة، وأن اتفاق واشنطن كان يتيح لسد النهضة توليد 75% من الكهرباء الخاصة به حتى في وقت الجفاف، معقبا: "ليه متثبتش للشعب المصري إنك حسن النية".

