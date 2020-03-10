"الدهن في العتاقي".. معمر يهزم كورونا عمره 100 عام

10 مارس 2020 - 09:08 ص

ذكرت صحيفة ذا نيويورك بوست الأمريكيةعن أن معمرا صينيا، يبلغ من العمر 100 عام تعافى من فيروس كورونا المستجد.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الصينية شينخوا فإن المريض المسن الذي احتفل بعيد ميلاده المائة، فبراير الماضي، خرج السبت الماضي، من مستشفى في ووهان، بؤرة فيروس كورونا.

وأضافت تقارير إعلامية أن المريض أودع مستشفى هوبي للرعاية الصحية للأمومة والأطفال في 24 فبراير الماضي بعد إصابته بالفيروس.

وكان المعمر الصيني يعاني من مشكلات صحية مزمنة، منها الزهايمر وارتفاع ضغط الدم، وغيرها.

وقد عولج المعمر الصيني باستخدام أدوية مضادة للفيروسات وبلازما النقاهة والطب الصيني البديل، وخرج بعد تماثله للشفاء، مع أكثر من 80 مريضا السبت الماضي.