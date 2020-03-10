"شوقي": الدول التي علقت الدراسة بسبب كورونا تعد على الأصابع

10 مارس 2020 - 12:20 ص

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن هناك حالة هلع منتشرة بسبب فيروس كورونا، منوها بأن الدول التي علقت الدراسة بسبب كورونا تعد على الأصابع.



وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن هناك اتجاه مغرض على السوشيال ميديا للضغط على العقل، مضيفا: "بيقولوا الإمارات أجلت الدراسة.. وبيحاولوا يدغدغوا المشاعر".

