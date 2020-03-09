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فلسطين تغلق معبر "الكرامة" بين الضفة والأردن

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إغلاق معبر الكرامة عقب استشهاد شاب فلسطينى
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أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية، مساء الإثنين، إغلاق معبر "الكرامة"، الواصل بين الضفة الغربية والأردن، أمام المغادرين فقط، حتى إشعار آخر، في إطار التدابير المتخذة لمنع تفشي فيروس كورونا.
وقالت إدارة المعابر، في بيان، إن "حركة القادمين إلى الضفة الغربية عبر المعبر، ستبقى كما هي عليه".
ويأتي القرار في إطار خطوات اتخذتها السلطة الفلسطينية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت الحكومة الفلسطينية، تسجيل 5 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 25.
وأصاب الفيروس أكثر من 111 ألفا حول العالم في 109 دول وأقاليم، توفي منهم أكثر من 3880، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا. 

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