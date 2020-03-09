  • الثلاثاء 10 مارس 2020
  • بتوقيت مصر12:22 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

مخطط الإخوان لترويج الأكاذيب حول "كورونا" بمصر

هالة زايد وزيرة الصحة

الصحة: ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 59 حالة

كورونا

تصريحات صادمة من "الصحة العالمية" بشأن "كورونا"

ارشيفية

أدوية «أون لاين» خارج السيطرة

من الفيديو

بالفيديو.. وفاة لاعب شهير داخل الملعب وزملاؤه السبب

رياض

«زي النهارده».. ارتوت أرض الجبهة بدماء عبد المنعم رياض

صلاة الجمعة

قرار عاجل من «الأوقاف» بشأن صلاة الجمعة

الشيخ محمد الغزالي

مات منفعلًا وما حدث في قبره قبل دفنه صادم

الدولار

الدولار يرتفع بشكل مفاجئ أمام الجنيه

ارشيفية

قرار عاجل بشأن صلاة الجماعة بالسعودية

"كورونا".. 1400 شخص في الحجر الصحي المنزلي بتونس

عرب وعالم

كورونا في استراليا
كورونا في استراليا
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

بعد كورونا.. فنان شهير ينشر فيديو من داخل الحجر الصحي

#

" كنيسة المهد" تدخل الحجر الصحي بسبب كورونا

#

100 ألف في الحجر الصحي.. كورونا يجتاح إسرائيل

#

1420 مصريا تحت الحجر الصحي والسبب كورونا

أعلن مسؤول في وزارة الصحة التونسية، الإثنين، وجود 1400 شخص في الحجر الصحي المنزلي بسبب فيروس "كورونا".
وخلال مؤتمر صحفي، أوضح شكري حمودة، مدير الصحة الأساسية بوزارة الصحة، أن إجراءات الحجر الصحي الذاتي في تونس شملت أكثر من 2000 شخص، أكمل منهم قرابة 600 شخص فترة المراقبة.
وأشار إلى أن تونس انتقلت إلى الدرجة الوبائية الثانية، بعد تسجيل ثلاث إصابات جديدة الإثنين، ليرتفع العدد إلى 5.
وأكد حمودة، وهو عضو لجنة مكافحة "كورونا"، أن "الوضع يتطلب تشديد إجراءات الوقاية للحد من انتشار المرض، وتونس بصدد تجهيز مناطق عزل استشفائي جديدة".
وحتى ظهر الإثنين، أصاب الفيروس أكثر من 111 ألف شخص في 109 دول وأقاليم، توفي منهم أكثر من 3880، أغلبهم في الصين، إيطاليا، إيران وكوريا الجنوبية.
وأدى الفيروس إلى تعليق العمرة ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية في الكثير من الدول، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض، الذي أثار حالة رعب تسود العالم. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

الوادى العظيم .. والذهاب الى ما سيأتي

د. هشام الحمامي

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الجالية المصرية بإيطاليا تكشف الأوضاع بعد تفشي "كورونا"
» "الوزراء" يحسم الجدل بشأن تعطيل الدراسة بسبب "كورونا"
» البنتاغون يتخذ تدابير وقائية ضد فيروس كورونا
» تونس تعلق الرحلات البحرية مع إيطاليا وتكتفي بهذا الأمر
» السعودية.. ارتفاع مصابي "كورونا" إلى 20 حالة
» الكويت تتخذ سلسلة إجراءات جديدة لمنع انتشار كورونا
» تل أبيب.. ارتفاع إصابات كورونا إلى 42 حالة
» "كورونا".. 1400 شخص في الحجر الصحي المنزلي بتونس
» الإسماعيلى يتعادل مع الجونة بهدف لمثله في الدورى الممتاز
» بعد رفض الاستئناف.. نجل "القذافي" أمام الجنائية الدولية
» وفاة أول حالة مصابة بفيروس كورونا في كندا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:53 ص

  • فجر

    04:53

  • شروق

    06:16

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:05

  • عشاء

    19:35

من الى
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح
مجلس الدولة