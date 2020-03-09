» تونس.. إلغاء جميع الرحلات إلى إيطاليا

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كوورنا

أفادت إذاعة "موزاييك أف أم" التونسية، بأن السلطات قررت مساء الاثنين، إلغاء جميع رحلات الخطوط التونسية باتجاه المدن الإيطالية، والاكتفاء برحلة أسبوعية إلى العاصمة روما.

كما قررت إلغاء الرحلات البحرية التابعة للشركة التونسية للملاحة، من وإلى الموانئ الإيطالية، توقيا من فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزراة الصحة عن تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع الحصيلة إلى 5 إصابات بالفيروس.

إلى ذلك، أكد مدير الصحة الأساسية بوزارة الصحة شكري حمودة، أن تونس مرت إلى الدرجة الثانية من الحالة الوبائية في علاقة بكورونا، بعد تسجيل أول حالة محلية من بين الأشخاص الذين تأكدت إصابتهم بالفيروس.

وقال حمودة إن 4 حالات من بين الخمس المسجلة في تونس وهي مستوردة وتعود لثلاث تونسيين، اثنان منهم قدما من إيطاليا فيما قدم المصاب الثالث من سترازبورغ، أما الحالة الرابعة فتعود لمواطنة إيطالية مقيمة بتونس عادت مؤخرا من إيطاليا.


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