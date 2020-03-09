تهز الكويت.. شابان يعتديان على عسكري ويصورونه أمام فتاتين برفقتهما

09 مارس 2020 - 12:48 م

شهدت الكويت حادثة مؤسفة، حيث أقدم شابان على الاعتداء على عسكري مرور وتصويره والاستهزاء به أمام فتاتين كانتا برفقتهما، وذلك بعد توقيفهما للاشتباه بهما.







وحسب صحيفة ”الأنباء“ المحلية، فإن كويتيَين من مواليد (1988 و1993)، هربا بعد إهانة عسكري والاعتداء عليه، إلا أنه تم ضبطهما لاحقا.









