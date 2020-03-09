  • الإثنين 09 مارس 2020
  • بتوقيت مصر02:30 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الوقاية من كورونا

قريبًا..مصل جديد لـ فيروس كورونا بمصر

عماد متعب

أول رسالة من "متعب" فور عودته لمنزله

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

«الوزراء» يكشف حقيقة تأجيل الدراسة بالمدارس

ارشيف

"الجبلاية" تنهى أزمة سماعات الـ «var »

مجهول

بعد كورونا.. فنان شهير ينشر فيديو من داخل الحجر الصحي

الخارجية المصرية

الخارجية المصرية تصدرا بيانا للتعليق على محاولة اغتيال "حمدوك"

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك

أول رسالة من "حمدوك" بعد محاولة اغتياله

فيروس لعلاج سرطان المثانة

سلالة جديدة أكثر شراسة من فيروس كورونا تهدد العالم

الشرطة الكويتية

تهز الكويت.. شابان يعتديان على عسكري ويصورونه أمام فتاتين برفقتهما

الشرطة السعودية

السعودية.. يصدم ”ابنته“ بحقيقة نسبها بعد 37 عاما

تهز الكويت.. شابان يعتديان على عسكري ويصورونه أمام فتاتين برفقتهما

عرب وعالم

الشرطة الكويتية
الشرطة الكويتية
Advertisements

وكالات - الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

تهز الكويت.. أم تجد نجلها غارقا بدمائه أمام باب المنزل

#

الكويت.. عسكري يعتدي جنسيا على موظفة أجنبية في المطار

#

حادث مأساوي.. «رافعة» تسقط على تاكسي ومصرع السائق

#

نهاية مروعة لشابين أثناء بث مباشر على المحور

الكويت

تصوير

اعتداء

عسكري

شباب

شهدت الكويت حادثة مؤسفة، حيث أقدم شابان على الاعتداء على عسكري مرور وتصويره والاستهزاء به أمام فتاتين كانتا برفقتهما، وذلك بعد توقيفهما للاشتباه بهما.
وحسب صحيفة ”الأنباء“ المحلية، فإن كويتيَين من مواليد (1988 و1993)، هربا بعد إهانة عسكري والاعتداء عليه، إلا أنه تم ضبطهما لاحقا.

وبدأت الواقعة حين اشتبهت دورية تابعة للمرور في محافظة حولي بقائد مركبة رباعية بداخلها 4 أشخاص (شابان وفتاتان) يقومون بالرقص داخل المركبة، ولدى توقيفهم قام أحد الشابين بتصوير العسكري والاستهزاء به، ليتم أخذ إثباتات الشابين، حيث اتضح أنهما كويتيان، وخلال الاستعلام عنهما، قاما بالهرب، وتم ضبطهما لاحقا في مركبة أخرى، وسط ترجيحات أن تكون المركبة التي ارتكبت فيها الواقعة تعود للفتاتين.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

الوادى العظيم .. والذهاب الى ما سيأتي

د. هشام الحمامي

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "سني مش للنقد".. نادية الجندي تثير غضب متابعيها
» مروعة.. يقتل زوجين ويدفنهما في فناء منزلهما لهذا السبب البسيط
» بعد كورونا.. فنان شهير ينشر فيديو من داخل الحجر الصحي
» وكيل حقوق الفيوم يعلن استعداده لتولي بوفيه النقابة لهذا السبب
» «السيسى» ينيب وزير الدفاع لوضع إكليل زهور على النصب التذكارى
» كواليس أول مران للزمالك بعد موقعة "رادس"
» 8,7 مليار جنيه إتاحات عاجلة للهيئات السلعية والخدمية فى شهرين
» تعرف على خطة السياحة لترميم آثار بمصر الجديدة
» تعليق الدراسة في قطر بداية من غد
» صادمة.. بسبب زوجها فتاة تُقتل بـ 1000 دولار
» العلماء يحذرون: "كورونا" المتطور أكثر شراسة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:32 م

  • فجر

    04:54

  • شروق

    06:17

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:04

  • عشاء

    19:34

من الى
أرشيفية
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب