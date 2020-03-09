» تعليق الدراسة في قطر بداية من غد

09 مارس 2020 - 12:10 م

بعد ازدياد المخاوف من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، أصدر وزير التعليم بقطر، قرارا بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات، اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.





ولم تكن قطر هي الأولى في هذا القرار بالنطقة، فقد سبقتها أعلنت السعودية أمس، تعليق الدراسة في جميع مدارس ومؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي والفني في المملكة اعتباراً من اليوم الاثنين.





ولم تحدد السلطات موعد استئناف الدراسة، موضحة أن التعليق حتى إشعار آخر.





وقالت وزارة التعليم إن قرار تعليق الدراسة يأتي استمرارا لاهتمام القيادة الرشيدة بأبنائها، وحرصها على سلامتهم، وتوفير البدائل المناسبة لاستمرار التعليم عن بعد.





وأوضحت الوزارة أن التعليق إجراء احترازي لا يدعو للقلق، ويتطلب من الجميع الالتزام بأسباب الوقاية واتباع التعليمات والإرشادات الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا.





وأكدت في بيان أن عودة الدراسة تخضع لتقييم اللجنة المعنية بمواجهة الفيروس.





ووجهت الوزارة بتفعيل المدارس الافتراضية والتعليم عن بعد خلال فترة تعليق الدراسة، بما يضمن استمرار العملية التعليمية بفاعلية وجودة.



