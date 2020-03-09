  • الإثنين 09 مارس 2020
  • بتوقيت مصر02:30 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الوقاية من كورونا

قريبًا..مصل جديد لـ فيروس كورونا بمصر

عماد متعب

أول رسالة من "متعب" فور عودته لمنزله

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

«الوزراء» يكشف حقيقة تأجيل الدراسة بالمدارس

ارشيف

"الجبلاية" تنهى أزمة سماعات الـ «var »

مجهول

بعد كورونا.. فنان شهير ينشر فيديو من داخل الحجر الصحي

الخارجية المصرية

الخارجية المصرية تصدرا بيانا للتعليق على محاولة اغتيال "حمدوك"

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك

أول رسالة من "حمدوك" بعد محاولة اغتياله

فيروس لعلاج سرطان المثانة

سلالة جديدة أكثر شراسة من فيروس كورونا تهدد العالم

الشرطة الكويتية

تهز الكويت.. شابان يعتديان على عسكري ويصورونه أمام فتاتين برفقتهما

الشرطة السعودية

السعودية.. يصدم ”ابنته“ بحقيقة نسبها بعد 37 عاما

بسبب كورونا

تعليق الدراسة في قطر بداية من غد

آخر الأخبار

فيروس"كورونا"
فيروس"كورونا"
Advertisements

محمود أبوسعد

أخبار متعلقة
#

عاجل.. تعليق الدراسة في جميع أنحاء السعودية

#

تعليق الدراسة في غزة السبت كإجراء احترازي من كورونا

#

الترجي يفتتح المباراة بتسجيل الهدف الأول في شباك الزمالك

#

أول تعليق من السفارة الأمريكية في تونس حول التفجير الانتحاري

قطر

السعودية

الخليج

تعليق الدراسة

كورونا

بعد ازدياد المخاوف من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، أصدر وزير التعليم بقطر، قرارا بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات، اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.

ولم تكن قطر هي الأولى في هذا القرار بالنطقة، فقد سبقتها أعلنت السعودية أمس، تعليق الدراسة في جميع مدارس ومؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي والفني في المملكة اعتباراً من اليوم الاثنين.

ولم تحدد السلطات موعد استئناف الدراسة، موضحة أن التعليق حتى إشعار آخر.

وقالت وزارة التعليم إن قرار تعليق الدراسة يأتي استمرارا لاهتمام القيادة الرشيدة بأبنائها، وحرصها على سلامتهم، وتوفير البدائل المناسبة لاستمرار التعليم عن بعد.
وأوضحت الوزارة أن التعليق إجراء احترازي لا يدعو للقلق، ويتطلب من الجميع الالتزام بأسباب الوقاية واتباع التعليمات والإرشادات الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأكدت في بيان أن عودة الدراسة تخضع لتقييم اللجنة المعنية بمواجهة الفيروس.

ووجهت الوزارة بتفعيل المدارس الافتراضية والتعليم عن بعد خلال فترة تعليق الدراسة، بما يضمن استمرار العملية التعليمية بفاعلية وجودة.

كانت السعودية قد أعلنت يوم أمس تعليق الدراسة في القطيف لمدة أسبوعين، بسبب إجراءت مواجهة فيروس كورونا المستجد، قبل اتخاذ قرار اليوم.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

الوادى العظيم .. والذهاب الى ما سيأتي

د. هشام الحمامي

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "سني مش للنقد".. نادية الجندي تثير غضب متابعيها
» مروعة.. يقتل زوجين ويدفنهما في فناء منزلهما لهذا السبب البسيط
» بعد كورونا.. فنان شهير ينشر فيديو من داخل الحجر الصحي
» وكيل حقوق الفيوم يعلن استعداده لتولي بوفيه النقابة لهذا السبب
» «السيسى» ينيب وزير الدفاع لوضع إكليل زهور على النصب التذكارى
» كواليس أول مران للزمالك بعد موقعة "رادس"
» 8,7 مليار جنيه إتاحات عاجلة للهيئات السلعية والخدمية فى شهرين
» تعرف على خطة السياحة لترميم آثار بمصر الجديدة
» تعليق الدراسة في قطر بداية من غد
» صادمة.. بسبب زوجها فتاة تُقتل بـ 1000 دولار
» العلماء يحذرون: "كورونا" المتطور أكثر شراسة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:32 م

  • فجر

    04:54

  • شروق

    06:17

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:04

  • عشاء

    19:34

من الى
أرشيفية
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب