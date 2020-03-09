» انفراجة في أزمة المهاجرين علي حدود اليونان

أعلنت الحكومة الألمانية عن اعتزامها لاستقبال 1500 مهاجر قاصر العالقين في الجزر اليونانية بناء علي التحالف التطوعي من دول الاتحاد الأوربي.

وأشارت الحكومة في بيان لها نشرته"سكاي نيوز" إلي أنها تريد دعم اليونان في الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه ما بين 1000 و 1500 قاصر يتواجد في جزر اليونان، لافتة إلي أنها مستعدة لاستقبال العدد المناسب من هؤلاء القاصرين.

وكانت اليونان قد أعلنت تشييد سياج في 3 نقاط إضافية عند الحدود مع تركيا لتعزيز تدابيرها لردع المهاجرين، وسط تدفق لطالبي اللجوء بعد إعلان أنقرة فتح الأبواب أمام توجههم إلي أوربا.

جدير بالذكر أن عشرات الآلاف من طالبي اللجوء اختراق الحدود البرية بين تركيا واليونان بعد إعلان تركيا أنها لن تمنع أحدا من محاولة العبور إلي أراضي الاتحاد الأوربي.



