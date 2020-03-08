عزل صحي لرئيس البرتغال للاشتباه في إصابته بـ"كورونا"

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كورونا

رئيس البرتغال

عزل رئيس البرتغال

تقرر إلغاء الزيارات الخارجية لرئيس البرتغال ووضعه تحت المراقبة لـ 14 يوما للتأكد من خلوه من فيروس كورونا.

خضع الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، إلى إجراءات العزل الصحي اليوم الأحد، للاشتباه بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وسائل إعلام محلية أن الرئيس أعلن إلغاء زياراته الخارجية.

ووضع "دي سوزا نفسه قيد الحجر الصحي لمدة 14 يومًا بعدما كان في زيارة، الثلاثاء الماضي، لإحدى المدارس تم اكتشاف حالة كورونا بها".

وعلقت السلطات في البلاد زيارات المستشفيات ودور المسنين والسجون في شمال البرتغال الذي رصدت به 20 إصابة بـ"كورونا" من أصل 25 فى عموم البلاد.


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