عاجل.. تعليق الدراسة في جميع أنحاء السعودية

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تعليق الدراسة بالسعودية

أعلنت السلطات السعودية قبل قليل، تعليق الدراسة في جميع مدارس ومؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي والفني في المملكة اعتباراً من غد الاثنين.

ولم تحدد السلطات موعد استئناف الدراسة، موضحة أن التعليق حتى إشعار آخر.

وقالت وزارة التعليم إن قرار تعليق الدراسة يأتي استمرارا لاهتمام القيادة الرشيدة بأبنائها، وحرصها على سلامتهم، وتوفير البدائل المناسبة لاستمرار التعليم عن بعد.

وأوضحت الوزارة أن التعليق إجراء احترازي لا يدعو للقلق، ويتطلب من الجميع الالتزام بأسباب الوقاية واتباع التعليمات والإرشادات الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأكدت في بيان أن عودة الدراسة تخضع لتقييم اللجنة المعنية بمواجهة الفيروس.

ووجهت الوزارة بتفعيل المدارس الافتراضية والتعليم عن بعد خلال فترة تعليق الدراسة، بما يضمن استمرار العملية التعليمية بفاعلية وجودة.

وكانت السعودية قد أعلنت يوم أمس تعليق الدراسة في القطيف لمدة أسبوعين، بسبب إجراءت مواجهة فيروس كورونا المستجد، قبل اتخاذ قرار اليوم.

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